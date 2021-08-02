|
Новый рекорд: за воскресенье Литва задержала 289 нелегалов. Размещать их уже негде
02.08.2021 12:11 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Литовские пограничники задержали за воскресенье 289 нелегальных мигрантов, которые пришли с белорусской стороны. Все погранзаставы для размещения нелегалов заполнены. Литва будет арендовать блок-контейнеры для обустройства лагеря на 900 человек.
«Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, (. . .) мы подошли к пределу наших возможностей», -
Отмечается, что за воскресенье установлен новый рекорд – 289 нелегалов, задержанных на белорусско-литовской границе. За время с полуночи до утра понедельника границу Литвы и Беларуси уже нелегально перешли еще 109 человек.
По данным ТАСС, СОГГ Литвы
На данный момент на погранзаставах временно размещены около 2000 нелегальных мигрантов. Всего за текущий год незаконно пересекли границу уже почти 4000 человек.
Напомним, в Литве из-за наплыва нелегалов
На прошлой неделе Вильнюс даже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовские пограничники задержали за воскресенье 289 нелегальных мигрантов, которые пришли с белорусской стороны. Все погранзаставы для размещения нелегалов...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)