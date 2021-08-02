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Новый рекорд: за воскресенье Литва задержала 289 нелегалов. Размещать их уже негде

02.08.2021 12:11 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Литовские пограничники задержали за воскресенье 289 нелегальных мигрантов, которые пришли с белорусской стороны. Все погранзаставы для размещения нелегалов заполнены. Литва будет арендовать блок-контейнеры для обустройства лагеря на 900 человек.

«Все погранзаставы в настоящее время заполнены, пришлось и в субботу, и в воскресенье решать вопрос по размещению этих людей, видим, что пока возможности переместить нелегальных мигрантов из пограничных подразделений нет, (. . .) мы подошли к пределу наших возможностей», - цитирует слова главы Службы охраны госграницы (СОГГ) Рустамаса Любаеваса «Интерфакс».

Отмечается, что за воскресенье установлен новый рекорд – 289 нелегалов, задержанных на белорусско-литовской границе. За время с полуночи до утра понедельника границу Литвы и Беларуси уже нелегально перешли еще 109 человек.

По данным ТАСС, СОГГ Литвы заключила договор на аренду 200 блок-контейнеров для обустройства лагеря, в котором всего можно будет разместить до 900 человек. Городок для нелегалов планируется устроить на территории школы подготовки пограничников, которая находится в населенном пункте Медининкай, расположенном в непосредственной близости от границы с Беларусью.

На данный момент на погранзаставах временно размещены около 2000 нелегальных мигрантов. Всего за текущий год незаконно пересекли границу уже почти 4000 человек.

Напомним, в Литве из-за наплыва нелегалов объявлен режим ЧС. Литовские власти обвиняют Минск в том, что он знает о потоке мигрантов и ничего не делает для его остановки. Однако Александр Лукашенко заявил, что не намерен сдерживать поток нелегалов на белорусско-литовской границе.

На прошлой неделе Вильнюс даже пообещал не содействовать введению новых санкций Евросоюза против Беларуси, если та остановит поток нелегальных мигрантов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Литовские пограничники задержали за воскресенье 289 нелегальных мигрантов, которые пришли с белорусской стороны. Все погранзаставы для размещения нелегалов...
 
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