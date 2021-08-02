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За полугодие на телефонные линии МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи

02.08.2021 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За полугодие на телефонные линии в МЧС поступило 630 тыс. сообщений о помощи. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.

Вадим Синявский доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах работы ведомства за первое полугодие и выполнении поручений главы государства. Также был затронут вопрос обеспечения МЧС необходимыми материально-техническими ресурсами.

По словам министра, в первом полугодии по телефонным линиям "101" и "112" поступило более 630 тыс. сообщений. Как рассказали в ведомстве, из них почти 60 тыс. о пожарах и чрезвычайных ситуациях, свыше 99 тыс. о нарушениях условий жизнедеятельности населения и около 472 тыс. - по различным вопросам оказания консультативно-справочной помощи и психологической поддержки. Всего подразделения МЧС по сигналу "Тревога" выезжали 33,7 тыс. раз. В различных чрезвычайных ситуациях спасено более 3 тыс. граждан.

"Рост пожаров - на 6%, гибель людей - к сожалению, на 9%. Погибли 374 человека на пожарах", - отметил Вадим Синявский. Среди основных причин гибели людей он назвал беспечность при курении, несоблюдение правил эксплуатации электроприборов.

Что касается пожаров в экосистемах, то благодаря космическому мониторингу, возгорания удается вовремя обнаруживать. За полугодие число возгораний в экосистемах снизилось более чем в 2,5 раза. Остается непогашенным один пожар - на торфянике в Петриковском районе. Площадь возгорания изначально была около 100 га, сейчас очаг составляет 40 га. "Он локализован, но проблема в том, что он горит в глубину", - пояснил министр.-0-

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Теги: Минск
 
 
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Вадим Синявский доложил сегодня Президенту Беларуси Александру Лукашенко об итогах работы ведомства за первое полугодие и выполнении поручений главы...
 
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Глава МЧС: основная причина гибели на воде - это личная беспечность граждан
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