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Беларусь готовится направить в Турцию еще один вертолет для помощи в тушении пожаров

02.08.2021 12:33 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь может направить в Турцию еще один вертолет для помощи в тушении пожаров. Об этом сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время на договорной основе два вертолета Ми-8 тушат пожары в Турции. К работам привлечены 13 сотрудников МЧС. По просьбе турецкой стороны МЧС прорабатывает вопрос о направлении дополнительного борта - Ми-26Т. По техническим параметрам использование этого вертолета в противопожарном варианте эквивалентно применению пяти вертолетов Ми-8.

"Судно в исправном состоянии, летчики готовы для выполнения задач по предназначению. Ждем запроса от турецкой стороны о необходимости оказания практической помощи", - сказал Вадим Синявский.

Как сообщалось, белорусские машины работают в международной команде совместно с другими вертолетами и самолетами, которые вместе с наземными силами осуществляют защиту турецкого Мармариса от сильнейшего лесного пожара. Экипажи Ми-8 1 августа выполнили 8 полетов, налет составил 12 часов 29 мин. За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких спасателей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на договорной основе два вертолета Ми-8 тушат пожары в Турции. К работам привлечены 13 сотрудников МЧС. По просьбе турецкой стороны МЧС...
 
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