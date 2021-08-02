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Белавиа увеличила количество рейсов

02.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Компания "Белавиа" с августа вдвое увеличила количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск. Теперь белорусские самолеты будут курсировать 20 раз в неделю (10 рейсов в аэропорт Домодедово и 10 в Шереметьево). Столько же рейсов будет выполнять и российский перевозчик. С выходных Белавиа возобновит полеты в Сочи и Краснодар. Сейчас наши авиалайнеры приземляются в десяти российских аэропортах. Кроме уже названных, это Жуковский, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Самара, Уфа и Екатеринбург.


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Теги: Минск
 
 
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Компания "Белавиа" с августа вдвое увеличила количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск. Теперь белорусские самолеты будут курсировать 20 раз в неделю (10...
 
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