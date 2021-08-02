Картина М. Моносзона ко Дню народного единства

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Целостность нации визуализировал Национальный художественный. Экспозиция приурочена ко Дню народного единства. Образец социалистического реализма кисти Монаса Моносзона делает зрителя свидетелем воссоединение Западной Беларуси и БССР. Репортажная картина датируется 40-м годом. Сюжет же разворачивается в 1939-м на площади Белостока, которая и приняла историческую встречу советских танкистов. Это единственное уцелевшее полотно из довоенного собрания. Картина входит в топ-50 шедевров Национального художественного.

Ольга Архипова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси:

Считается, что Монас Моносзон был свидетелем этих событий. И действительно, когда проходило народное собрание в Белостоке в 1939 году, то туда приехало очень много художников. У нас есть эскизы Федора Мадорова, который тоже рассказывает об этом народном собрании. Еще есть одна работа Александра Деблера. Но это такой фриз, который был сделан для художественной выставки достижений народного хозяйства, он украшал белорусский павильон.

В сентябре Национальный художественный продолжит знакомить с искусством Западной Беларуси, но уже в виртуальном формате.





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