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Специальный проект АТН "Мы - белорусы" ко Дню десантников и сил специальных операций
02.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Элита Вооруженных сил страны и пример служения Отечеству для молодежи. В Беларуси сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций. Этот праздник символизирует единство и доблесть бойцов в голубых беретах.
Именно 2 августа 91 год назад для выполнения тактической задачи на парашютах было сформировано первое подразделение. С праздником военнослужащих и ветеранов сил спецопераций поздравил Президент Беларуси.
По традиции этот день наполнен долгожданными встречами с сослуживцами и поездками в родные воинские части. Молодое поколение "крылатых гвардейцев", воспитанное на примерах мужества, стойкости и героизма ветеранов воздушно-десантных войск, - в специальном проекте
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Элита Вооруженных сил страны и пример служения Отечеству для молодежи. В Беларуси сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций. Этот праздник...
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