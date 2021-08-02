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Специальный проект АТН "Мы - белорусы" ко Дню десантников и сил специальных операций

02.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Элита Вооруженных сил страны и пример служения Отечеству для молодежи. В Беларуси сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций. Этот праздник символизирует единство и доблесть бойцов в голубых беретах.

Именно 2 августа 91 год назад для выполнения тактической задачи на парашютах было сформировано первое подразделение. С праздником военнослужащих и ветеранов сил спецопераций поздравил Президент Беларуси.

По традиции этот день наполнен долгожданными встречами с сослуживцами и поездками в родные воинские части. Молодое поколение "крылатых гвардейцев", воспитанное на примерах мужества, стойкости и героизма ветеранов воздушно-десантных войск, - в специальном проекте Агентства теленовостей "Мы - белорусы".


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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Элита Вооруженных сил страны и пример служения Отечеству для молодежи. В Беларуси сегодня отмечают День десантников и сил специальных операций. Этот праздник...
 
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