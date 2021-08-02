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В Беларуси могут ввести регистрационные карты для перевозок пассажиров
02.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Беларуси планируют ввести регистрационные карты для перевозок пассажиров, в том числе и автомобилями такси. Соответствующие изменения предусмотрены проектом указа о вопросах автомобильных перевозок пассажиров. Согласно документу, деятельность без наличия регистрационной карты или карты допуска водителя является незаконной и запрещается. Реализовать так называемые серые схемы будет невозможно. В случае если перевозчик не соблюдает законодательство, к нему будут применены ограничительные меры.
Цель проекта - обеспечить безопасные перевозки пассажиров, создать условия для добросовестной конкуренции и повысить качество оказываемых услуг.
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В Беларуси планируют ввести регистрационные карты для перевозок пассажиров, в том числе и автомобилями такси. Соответствующие изменения предусмотрены проектом...
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