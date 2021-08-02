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Авиация МЧС Беларуси на ликвидации пожара в районе Мармариса - впечатляющее видео

02.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса.

Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин.
 За это время было выполнено 90 сливов воды. К местам ликвидации пожаров доставлены 12 турецких спасателей.



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Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса. Экипажи Ми-8 вчера выполнили 8 полетов, налет составил 12 ч 29 мин.  За это время...
 
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