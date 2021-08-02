Биатлонист С. Новиков поделился мнением о поступке К. Тимановской

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Дешевый хайп белорусской легкоатлетки Тимановской вызывает недоумение у большей части населения. Выступать на Олимпийских играх - это мечта любого спортсмена, а вместо помощи своей команде она устроила скандал. Своим мнением на эту тему поделился белорусский биатлонист Сергей Новиков.

Вот что интересно: лица, которые заинтересованы в максимально громком политическом шуме вокруг этой истории, все чаще начинают путаться в показаниях. Например, Тимановской последовательно сулили убежище в Чехии, Австрии и Польше. Выиграла борьбу за право стать домом для скандальной бегуньи кто? Правильно! Варшава. Некто Дмитрий Навоша, российско-белорусский спортивный журналист, приписал ребенка, которого у Тимановской нет, и просто на удивление ограничился одним мужем, хотя мог щедро подарить двух или трех. Оболгать успели также нескольких тренеров и врача команды. Так что мы продолжаем наблюдать за парадом фейкометства.





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