Первыми 3 тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры из Клецкого района

Источник материала: БT

В Минской области появился новый личный рекорд жатвы. Первыми 3 тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Для хлеборобов это уже девятнадцатый совместный сезон. В этом году тандем стал первым экипажем-тысячником в стране. На его счету и многочисленные региональные рекорды.

Всего в Клецком районе хлебные нивы убирают около 80 экипажей. В центральном регионе урожайные поля обмолачивают около 1 800 комбайнов.





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