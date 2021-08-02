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Первыми 3 тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры из Клецкого района
02.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минской области появился новый личный рекорд жатвы. Первыми 3 тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Для хлеборобов это уже девятнадцатый совместный сезон. В этом году тандем стал первым экипажем-тысячником в стране. На его счету и многочисленные региональные рекорды.
Всего в Клецком районе хлебные нивы убирают около 80 экипажей. В центральном регионе урожайные поля обмолачивают около 1 800 комбайнов.
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В Минской области появился новый личный рекорд жатвы. Первыми 3 тысячи тонн зерна намолотили комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы"...
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