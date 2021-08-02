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Более 150 выставок-ярмарок пройдут в Витебской области во время подготовки к новому учебному году

02.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Скоро в школу! Более 150 выставок-ярмарок, а также расширенные распродажи пройдут в Витебской области во время подготовки к новому учебному году. В магазины уже поступил широкий ассортимент письменных принадлежностей, портфелей, костюмов. Торговые объекты работают в тандеме с производителями - акции запланированы вплоть до сентября.

Ирина Левкович, начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома:

В торговых сетях представлен широкий ассортимент товаров. В первую очередь это одежда делового стиля. Для мальчиков более 130 моделей, для девочек более 150. Традиционно поставщиками являются предприятия легкой промышленности Республики Беларусь.

Также в райцентрах будет организована выездная торговля, запланировано проведение около тридцати школьных ярмарок.


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Скоро в школу! Более 150 выставок-ярмарок, а также расширенные распродажи пройдут в Витебской области во время подготовки к новому учебному году. В магазины уже...
 
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