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В Беларуси намолочено 3 млн 391 тыс. тонн зерновых

02.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Уборочная-2021 в Беларуси. Практически половина площадей убрана.

Намолочено 3 млн 391 тыс. тонн зерновых. Изменился лидер по намолоту. На первое место вышла Минская область, на ее счету 806 тыс. тонн зерна. Брестский же регион по-прежнему впереди всех по темпам. С двух третьих площадей здесь собрали 781 тыс. тонн хлеба. Погода в этом году позволила наравне с другими вести жатву и в Витебской области. В самом северном регионе уже освоено 45 процентов площадей и собрано 434 тыс. тонн зерна.


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Уборочная-2021 в Беларуси. Практически половина площадей убрана. Намолочено 3 млн 391 тыс. тонн зерновых. Изменился лидер по намолоту. На первое место вышла Минская...
 
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