В Беларуси намолочено 3 млн 391 тыс. тонн зерновых

Источник материала: БT

Уборочная-2021 в Беларуси. Практически половина площадей убрана.

Намолочено 3 млн 391 тыс. тонн зерновых. Изменился лидер по намолоту. На первое место вышла Минская область, на ее счету 806 тыс. тонн зерна. Брестский же регион по-прежнему впереди всех по темпам. С двух третьих площадей здесь собрали 781 тыс. тонн хлеба. Погода в этом году позволила наравне с другими вести жатву и в Витебской области. В самом северном регионе уже освоено 45 процентов площадей и собрано 434 тыс. тонн зерна.





Читайте также:





