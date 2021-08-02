Тимановская ехала на Олимпиаду не за победами, а для реализации своих планов - Масейков

Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тимановская ехала на Олимпиаду не за победами, а для реализации своих каких-то планов. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился белорусский каноист, олимпийский чемпион 1992 года по гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 м, заслуженный мастер спорта СССР депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Масейков, комментируя ситуацию на Олимпийских играх в Токио .

"Из этой некрасивой и непрофессиональной ситуации, которая сложилась на Олимпийских играх, я вижу, что Кристина Тимановская ехала в Токио не за победами и не для того, чтобы продемонстрировать всему миру свои спортивные достижения. Она поехала туда для реализации своих планов. Из прессы я узнал, что ее близкие уже за границей. И в своих обращениях она просит убежища в Австрии, четко обозначив страну. А почему не в Литве или той же Японии? Из всего этого можно сделать вывод, что провокация была спланирована заранее и ни о каких обидах или неподобающем отношении к ней здесь говорить нельзя", - отметил Александр Масейков.

Олимпийский чемпион уверен, что такое поведение как со стороны спортсмена, так и с человеческой точки зрения неподобающее. "Олимпийские игры - это одни из важнейших соревнований для спортсменов. Это годы труда, серьезных тренировок и подготовки. Это огромный труд тренерского состава. А такие вот вбросы наносят серьезный ущерб своей же команде, всему олимпийскому движению. Но Тимановскую не волнуют последствия и тот ущерб, который она всем нанесла, - подчеркнул Александр Масейков. - И в момент, когда в ней нуждалась команда, вся наша страна, она решила всех поставить под удар. Команда - это практически вторая семья. И как и везде, в ней тоже иногда бывают разногласия. Но любую проблему, любой вопрос можно решить адекватным диалогом. Но Кристине это изначально не нужно было. Не случись этой ситуации, мне кажется, она бы придумала что-то другое, потому что личные цели здесь оказались важнее побед и репутации тех, с кем ты приехал покорять олимпийские вершины".-0-