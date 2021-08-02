Кристина Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу

Польша предоставила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в своем Twitter.

Вчера Народное антикризисное управление (НАУ) связывалось с дипломатическими службами ряда стран ЕС для предоставления международной защиты Тимановской. Посольство Польши в Токио согласилось со вчерашнего дня оказывать правовую и консульскую помощь Кристине.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», - написал Пшидач, добавив, что «Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».

По информации РИА Новости, член НАУ, бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов говорил , что Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе.

Напомним, вчера стало известно, что представители белорусского НОК собираются отправить легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио на родину. НОК заявил, что причиной тому послужило заключение врачей о эмоционально-психологическом состоянии девушки. Однако сама спортсменка опровергает данную информацию, говорит, что ее не осматривали медики, и выдвигает свою причину происходящего.

В связи с инцидентом Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК. Сообщалось, что, помимо Польши, легкоатлетку готовы принять и в Чехии.