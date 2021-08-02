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Кристина Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу

02.08.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Польша предоставила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в своем Twitter.

Вчера Народное антикризисное управление (НАУ) связывалось с дипломатическими службами ряда стран ЕС для предоставления международной защиты Тимановской. Посольство Польши в Токио согласилось со вчерашнего дня оказывать правовую и консульскую помощь Кристине.

«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», - написал Пшидач, добавив, что «Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».

По информации РИА Новости, член НАУ, бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов говорил, что Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе.

Напомним, вчера стало известно, что представители белорусского НОК собираются отправить легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио на родину. НОК заявил, что причиной тому послужило заключение врачей о эмоционально-психологическом состоянии девушки. Однако сама спортсменка опровергает данную информацию, говорит, что ее не осматривали медики, и выдвигает свою причину происходящего.

В связи с инцидентом Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК. Сообщалось, что, помимо Польши, легкоатлетку готовы принять и в Чехии.

МОК утверждает, что на данный момент Тимановская в безопасности, комитет находится с ней на связи и готов всячески ей помогать и поддерживать. Помимо этого МОК готов пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх.

 
 
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Польша предоставила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу.
 
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