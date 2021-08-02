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Кристина Тимановская получила гуманитарную визу в Польшу
02.08.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Польша предоставила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу. Об этом
Вчера Народное антикризисное управление (НАУ) связывалось с дипломатическими службами ряда стран ЕС для предоставления международной защиты Тимановской. Посольство Польши в Токио согласилось со вчерашнего дня оказывать правовую и консульскую помощь Кристине.
«Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу», - написал Пшидач, добавив, что «Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру».
По информации РИА Новости, член НАУ, бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов
Напомним, вчера стало известно, что представители белорусского НОК
В связи с инцидентом Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК. Сообщалось, что, помимо Польши, легкоатлетку готовы принять и в Чехии.
МОК
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Польша предоставила белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской гуманитарную визу.
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