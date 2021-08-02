Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Члены Совета Республики проведут 6 августа единый день приема граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова начнет прием с 11.00 в администрации Фрунзенского района Минска (ул.Кальварийская, 39; телефоны для записи: (8017) 321-22-98, (8017) 222-66-94, (8017) 327-98-21, (8017) 352-65-54).

Заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко - с 11.00 в администрации Ленинского района Минска (ул.Маяковского, 83; телефоны для записи: (8017) 372-62-98, (8017) 379-32-87).

Председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец - с 11.00 в администрации Заводского района Минска (ул.Жилуновича 17; телефоны для записи: (8017) 222-36-34, (8017) 389-26-26).

Председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович - с 11.00 в администрации Советского района Минска (ул.Дорошевича, 8; телефоны для записи: (8017) 327-26-71, (8017) 271-25-88).

Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый - с 11.00 в администрации Октябрьского района Минска (ул.Чкалова, 6; телефоны для записи: (8017) 327-36-73, (8017) 397-07-73).

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков - с 10.00 в администрации Московского района Минска (пр.Дзержинского, 10; телефоны для записи: (8017) 327-27-18, (8017) 390-62-68).

Член Совета Республики Андрей Иванец - с 11.00 в администрации Первомайского района Минска (пер. К.Чорного, 5; телефон для записи: (8017) 357-77-47).

Член Совета Республики Марина Ильина - с 11.00 в администрации Партизанского района Минска (ул.Захарова 53; телефон для записи: (8017) 361-63-61).

Член Совета Республики Олег Руммо - с 18.00 в администрации Московского района Минска (пр.Дзержинского, 10); телефоны для записи: (8029) 123-83-07, (8029) 702-08-58.

Член Совета Республики Виктор Чайчиц - с 11.00 в администрации Центрального района (ул.Короля, д.20, к.1; телефон для записи: (8029) 352-85-03).-0-