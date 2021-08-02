Заболеваемость вирусными гепатитами за полгода в Беларуси снизилась на 16,1%

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за 6 месяцев 2021 года показатель заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами (ПВГ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 16,1% и составил 13 случаев на 100 тыс. населения (за 6 месяцев 2020-го - 15,5 случая на 100 тыс.). Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

При этом отмечается, что заболеваемость гепатитами снизилась за счет хронических форм. Так, заболеваемость хроническим гепатитом В уменьшилась на 18%, хроническим гепатитом С - на 11%. Показатели заболеваемости острым гепатитом С и острым гепатитом В соответствуют аналогичному периоду 2020 года и составляют 0,22 и 0,15 случая на 100 тыс. населения соответственно (за 6 месяцев 2020 года - 0,23 и 0,18 случая на 100 тыс. населения соответственно).

В этиологической структуре превалирует вирус гепатита С, составляя 78%, в нозологической структуре - хронический гепатит С (68%).

В структуре заболеваемости доля мужского населения составила 61%, женского - 39%. Показатель заболеваемости мужского населения составил 17,2 случая на 100 тыс. мужского населения и превышает в 1,8 раза аналогичный показатель среди женского населения.

"Анализ заболеваемости ПВГ за 6 месяцев 2021 года в разрезе возрастных групп населения указывает на то, что группой риска по инфицированию ПВГ является трудоспособное население - наибольшие показатели суммарной заболеваемости ПВГ, превышающие в 2 раза заболеваемость всего населения, регистрировались среди возрастной группы 30-49 лет. Показатель заболеваемости составил 25,6 случая на 100 тыс. населения данной возрастной группы", - сообщили в центре.

В числе установленных путей инфицирования за полгода превалирует половой путь, составивший 51% случаев.

Вместе с тем специалисты отмечают: несмотря на сложившуюся благоприятную тенденцию к снижению заболеваемости парентеральными вирусными гепатитами, нельзя забывать о мерах профилактики.-0-