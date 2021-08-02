Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская благотворительная акция "В школу с добрым сердцем", идейным вдохновителем которой с 2015 года выступает Белорусский республиканский союз молодежи, стартует 3 августа, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ, координатор волонтерского движения "Доброе сердце" Александра Гончарова.

"Менее месяца остается до начала нового учебного года. Безусловно, 1 сентября с особенным трепетом ждут будущие первоклашки. Каждый мечтает пойти за знаниями с новым рюкзаком, наполненным школьными принадлежностями. Миссия волонтеров "Доброе сердце" - помочь собрать в школу ребят из многодетных и неполных семей. Безусловно, без внимания добровольцев не останутся детские интернатные учреждения, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ", - рассказала Александра Гончарова.

Мероприятия благотворительной акции пройдут с 3 августа по 3 сентября. "Мы планируем провести в течение месяца по всей стране более 200 добровольческих активностей. Это будет сбор канцелярских товаров в торговых центрах и школьных базарах, формирование и вручение подарков, в том числе с игровыми и конкурсными программами, - дополнила секретарь ЦК. - Стать сопричастными к старту доброй акции можно будет уже завтра. Например, жители и гости столицы смогут поделиться с ребятами теплом своей души и оставить в "скарбонках" школьные подарки в универмагах "Беларусь" и ЦУМ "Минск", в Бресте - в центральном универмаге, в Витебске - в ТЦ GREENЦентр, в Гомеле - в универмаге "Гомель", в Борисове - в ТЦ "Веста-Борисов дом торговли". Пункт сбора школьных принадлежностей будет открыт и в Гродненском городском комитете БРСМ".

БРСМ принимает активное участие в продвижении в Беларуси института добровольчества. Сегодня волонтерское движение "Доброе сердце" объединяет по всей стране более 37,8 тыс. юношей и девушек. За три года во время акции "В школу с добрым сердцем" волонтеры провели более 1150 мероприятий с вручением подарков школьникам из малоимущих семей и детских домов.-0-