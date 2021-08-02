Политизация становится одной из главных проблем спорта - политолог о ситуации с Тимановской

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политизация действительно становится одной из главных проблем спорта. Об этом заявил российский политолог Марат Баширов, комментируя ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской, сообщает издание "Взгляд.ру".

"Политизация действительно становится одной из главных проблем спорта. Например, МОК и некоторые сборные удивляют нас ежедневно. Сначала была история с допуском трансгендеров к соревнованиям, затем с представителями ЛГБТ. По-прежнему продолжаются гневные атаки и давление на российских спортсменов. А теперь мы видим смоделированную историю с Тимановской. Для меня ярким доказательством искусственности ситуации является тот факт, что она попросила убежище не в Японии, а в Польше, где расположен центр координации действий белорусской оппозиции", - заявил политолог.

Марат Баширов считает, что Кристину Тимановскую будут использовать в политических целях. "Тимановскую наверняка будут использовать для раскачки ситуации в Беларуси. Хотя она вряд ли поняла, во что ввязывается. Также очевидно, что спортсменкой ей уже не быть. Конечно, она может бегать по стадионам в Варшаве, но выступлений за сборную Польши вряд ли стоит ожидать. Об этом она пока не думает, но с профессиональным спортом ей придется закончить", - резюмировал Марат Баширов.

В свою очередь политолог Петр Петровский считает, что подобные разборки в спортивной среде не особо волнуют белорусское общество. "Я не заметил серьезной реакции общественности на эту историю. Я думаю, большинству белорусов это не интересно. Тем более сейчас сезон отпусков, люди максимально отвлечены от всех общественных дел в стране", - отметил Петр Петровский.

По его словам, разговоры о введении новых санкций в отношении Минска из-за выяснения отношений между спортсменами и функционерами демонстрируют истинное отношение Запада к Беларуси. "Если вдруг на территорию ЕС придет грозовой фронт из Беларуси и побьет помидоры и огурцы, то, исходя из их логики, Запад также задумается о рестрикциях против республики. На мой взгляд, это демонстрация того, что им нужен любой повод, а повод всегда найдется. Даже такой спортивно-бытовой повод для них подойдет, если его политизировать", - считает политолог.-0-