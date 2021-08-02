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Белорусские школьники завоевали серебро и бронзу на международной олимпиаде по экономике

02.08.2021 16:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две медали завоевали белорусские школьники на международной олимпиаде по экономике (International Economics Olympiad). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Серебряной медали удостоен Денис Рабчук (гимназия №1, Брест). Обладателем бронзы стал Илья Якимук (Лицей №1 им. А.С. Пушкина, Брест). В белорусскую сборную также вошли Алексей Дроздов (Могилевский государственный областной лицей №3), Елизавета Пранович и Анастасия Шавейко (Лицей БГУ, Минск).

Права представлять национальную сборную на международном состязании учащиеся удостоены благодаря победе в Школьной лиге Открытой олимпиады БГУ по мировой экономике. Проводилась она кафедрой международных экономических отношений при поддержке кафедры английского языка экономических специальностей факультета международных отношений БГУ.

Международная олимпиада по экономике проходила в онлайн-формате с 26 июля по 1 августа. Участниками состязания стали более 200 старшеклассников из 44 стран. Ребята соревновались в трех турах, задания которых были посвящены экономике, финансовой грамотности и решению бизнес-кейса.

Руководителем команды белорусских школьников выступила доцент кафедры международных экономических отношений ФМО БГУ Екатерина Столярова.

Впервые международная олимпиада по экономике для школьников состоялась в 2018 году в России. В нынешнем сезоне ее организатором выступила Латвия. Состязание направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, повышение уровня качества экономического образования.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Руководителем команды белорусских школьников выступила доцент кафедры международных экономических отношений ФМО БГУ Екатерина Столярова.
 
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