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Торжественное богослужение и крестный ход - в храме святого пророка Ильи в Вилейском районе
02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На православном календаре сегодня Ильин день. В церквях вспоминают одного из самых почитаемых и любимых в народе святых - пророка Илью. В Беларуси десятки храмов, названные в честь этого святого. И сегодня у них престольный праздник, прошли торжественные богослужения и крестные ходы.
Самый старинный "Ильин храм" находится в Вилейском районе, в городке с символическим названием Илья.
Илья - агрогородок с историей
Агрогородок Илья - населенный пункт, который еще со времен своего основания (16-17 века) имел развитую инфраструктуру: центральную торговую площадь, благоустроенные улицы, храмы, учебные заведения. С 40-х по 60-е прошлого столетия даже существовала отдельная территориальная единица - Ильянский район. Сегодня Илья - агрогородок, в котором проживают около трех тысяч жителей. Живописный край привлекает туристов, ведь через него пролегает популярный маршрут Минск - Нарочь.
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На православном календаре сегодня Ильин день. В церквях вспоминают одного из самых почитаемых и любимых в народе святых - пророка Илью. В Беларуси десятки храмов,...
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