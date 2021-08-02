Торжественное богослужение и крестный ход - в храме святого пророка Ильи в Вилейском районе

Источник материала: БT

На православном календаре сегодня Ильин день. В церквях вспоминают одного из самых почитаемых и любимых в народе святых - пророка Илью. В Беларуси десятки храмов, названные в честь этого святого. И сегодня у них престольный праздник, прошли торжественные богослужения и крестные ходы.

Самый старинный "Ильин храм" находится в Вилейском районе, в городке с символическим названием Илья.

Здешняя православная церковь появилась даже раньше самого поселения - среди трясины и лесов, близ реки Илия (притока Вилии). История намоленного места связана с захоронением княгини Рогнеды - по версии историков именно на этих территориях ее отпевали.

Илья - агрогородок с историей



Агрогородок Илья - населенный пункт, который еще со времен своего основания (16-17 века) имел развитую инфраструктуру: центральную торговую площадь, благоустроенные улицы, храмы, учебные заведения. С 40-х по 60-е прошлого столетия даже существовала отдельная территориальная единица - Ильянский район. Сегодня Илья - агрогородок, в котором проживают около трех тысяч жителей. Живописный край привлекает туристов, ведь через него пролегает популярный маршрут Минск - Нарочь.





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