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Прогноз погоды на 3 августа
02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса.
Внимание!
3 августа (вторник) местами по республике ожидаются грозы, ночью местами в северных районах страны сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в основном будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса. Внимание! 3 августа (вторник) местами по...
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