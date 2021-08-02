Вячеслав Белоус о ВДВ: Вот в это братство меня приняли, оно на всю жизнь

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Яркий праздник сегодня подарили десантники жителям Витебска. Этот областной центр по праву считается белорусской столицей "голубых беретов". Здесь уже около 80-ти лет располагается 103-я воздушно-десантная бригада. Ее военнослужащие в 1979-м году вошли в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане и на протяжении десяти лет принимали участие в боевых операциях. Сегодня солдаты и офицеры 103-й воздушно-десантной бригады продемонстрировали самые передовые методы ведения боя как на земле, так и в воздухе.

Беспарашютное десантирование группы специального назначения с боевого вертолета Ми-24, обезвреживание условного противника, заброс парашютистов в квадрат военных действий, рукопашный бой, мобильное развертывание и тактическая стрельба. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, гостей в воинской части очень много. На праздник ВДВ пришли семьями и почти в каждой хранят голубой берет как напоминание о службе в воздушно-десантных войсках.







Александр Пастернак, замначальника отделения 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:





Каждый военнослужащий, который проходил службу либо в ВДВ Советского Союза, либо в Силах спецопераций Республики Беларусь, это военнослужащие, которые прошли определенную школу жизни. А что, как не трудности, сплачивают хороших друзей в сложной ситуации?



Вячеслав Белоус, председатель Витебской областной организации "Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций":







Вот это братство - меня приняли - оно на всю жизнь. И даже важнее в мирное время, потому что надо показывать пример молодому поколению, нужно показывать пример всей стране, всему миру, что мы десантники, и что мы всегда на страже.





Военнослужащие и ветераны 103-й воздушно-десантной бригады возложили цветы к памятнику десантникам и почтили память погибших в Афганистане товарищей. Женщинам "голубые береты" сегодня дарят цветы, а детей угощают сладостями.