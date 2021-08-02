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Вячеслав Белоус о ВДВ: Вот в это братство меня приняли, оно на всю жизнь

02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Яркий праздник сегодня подарили десантники жителям Витебска. Этот областной центр по праву считается белорусской столицей "голубых беретов". Здесь уже около 80-ти лет располагается  103-я воздушно-десантная бригада.  Ее военнослужащие  в 1979-м году  вошли в состав  ограниченного контингента советских войск в Афганистане и на протяжении десяти лет принимали участие в боевых операциях. Сегодня солдаты и офицеры 103-й воздушно-десантной бригады  продемонстрировали самые передовые методы ведения боя  как на земле, так и в воздухе. 

Беспарашютное десантирование группы специального назначения с боевого вертолета Ми-24, обезвреживание условного противника, заброс парашютистов в квадрат военных действий, рукопашный бой, мобильное развертывание и тактическая стрельба. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, гостей в воинской части очень много. На праздник ВДВ  пришли семьями и почти в каждой  хранят голубой берет как напоминание о службе в воздушно-десантных войсках.


Александр Пастернак, замначальника отделения 103-й Витебской воздушно-десантной бригады ВС Беларуси:


Каждый военнослужащий, который проходил службу либо в ВДВ Советского Союза, либо в Силах спецопераций Республики Беларусь, это военнослужащие, которые прошли определенную школу жизни. А что, как не трудности, сплачивают хороших друзей в сложной ситуации?

Вячеслав Белоус, председатель Витебской областной организации "Ветераны воздушно-десантных войск и сил специальных операций":


Вот это братство - меня приняли - оно на всю жизнь. И даже важнее в мирное время, потому что надо показывать пример молодому поколению, нужно показывать пример всей стране, всему миру, что мы десантники, и что мы всегда на страже. 


Военнослужащие и ветераны 103-й воздушно-десантной бригады  возложили цветы к памятнику десантникам и почтили память погибших в Афганистане товарищей. Женщинам  "голубые береты" сегодня дарят цветы, а детей угощают сладостями. 






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Теги: Витебск
 
 
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Яркий праздник сегодня подарили десантники жителям Витебска. Этот областной центр по праву считается белорусской столицей "голубых беретов". Здесь уже около 80-ти...
 
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