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Первые заводы белорусской Национальной биотехнологической корпорации начали производство комбикормов

02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. 


Новейший комплекс предприятий будет изготавливать незаменимые аминокислоты - они нужны для  увеличения результативности мясомолочного производства. О большом эффекте от маленького зерна - Алексей Кондратенко.


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Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали...
 
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