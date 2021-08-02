Первые заводы белорусской Национальной биотехнологической корпорации начали производство комбикормов

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Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.





Новейший комплекс предприятий будет изготавливать незаменимые аминокислоты - они нужны для увеличения результативности мясомолочного производства. О большом эффекте от маленького зерна - Алексей Кондратенко.





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