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Первые заводы белорусской Национальной биотехнологической корпорации начали производство комбикормов
02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали работать и первые заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации.
Новейший комплекс предприятий будет изготавливать незаменимые аминокислоты - они нужны для увеличения результативности мясомолочного производства. О большом эффекте от маленького зерна - Алексей Кондратенко.
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Первые заводы белорусской Национальной биотехнологической корпорации начали производство комбикормов
Значительная часть собранного урожая поступает на переработку на комбинаты хлебопродуктов в Борисов, Слуцк, Марьину Горку. Кстати, в Пуховичском районе начали...
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