Н. Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси

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Завершает свою работу в Минске посол Азербайджана Латиф Гандилов. С представителем Баку в Беларуси встретилась сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Двусторонние отношения между странами за последние годы значительно активизировались. Минск и Баку намерены и дальше развивать многовекторное сотрудничество во всех сферах, опираясь на дружественные отношения.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:



Добрые тесные отношения, которые связывают наши народы и страны, должны развиваться и впредь. В этом нет никакого сомнения, потому что Азербайджан - это стратегический партнер для нашей страны. Всегда мы друг другу подставляли плечо и в непростые и сложные времена. Много сделано у нас в разных сферах развития взаимоотношений наших стран и межпарламентской и межправительственных, по развитию экономики. Открылся торговый дом Азербайджана непосредственно при вашем участии.



Между Беларусью и Азербайджаном налажен экспорт и импорт.



Товарооборот в прошлом году вырос в полтора раза и достиг практически 450 миллионов долларов.