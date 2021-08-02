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Н. Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси

02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завершает свою работу в Минске  посол Азербайджана  Латиф Гандилов. С представителем Баку в Беларуси  встретилась  сегодня председатель Совета Республики  Наталья Кочанова. Двусторонние отношения между странами за последние годы значительно активизировались. Минск и Баку намерены и дальше развивать  многовекторное  сотрудничество во всех сферах, опираясь на дружественные отношения. 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: 

Добрые тесные отношения, которые связывают наши народы и страны, должны развиваться и впредь. В этом нет никакого сомнения, потому что Азербайджан -  это стратегический партнер для нашей страны. Всегда мы друг другу подставляли плечо и в непростые и сложные времена. Много сделано у нас в разных сферах развития взаимоотношений наших стран и межпарламентской и межправительственных, по развитию экономики. Открылся торговый дом Азербайджана непосредственно при вашем участии.

Между Беларусью и Азербайджаном  налажен экспорт и импорт.

Товарооборот в прошлом году вырос в полтора раза и достиг практически  450 миллионов долларов.




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Теги: Минск
 
 
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Завершает свою работу в Минске  посол Азербайджана  Латиф Гандилов. С представителем Баку в Беларуси  встретилась  сегодня председатель Совета Республики ...
 
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