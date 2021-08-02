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Н. Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси
02.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Завершает свою работу в Минске посол Азербайджана Латиф Гандилов. С представителем Баку в Беларуси встретилась сегодня председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Двусторонние отношения между странами за последние годы значительно активизировались. Минск и Баку намерены и дальше развивать многовекторное сотрудничество во всех сферах, опираясь на дружественные отношения.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Добрые тесные отношения, которые связывают наши народы и страны, должны развиваться и впредь. В этом нет никакого сомнения, потому что Азербайджан - это стратегический партнер для нашей страны. Всегда мы друг другу подставляли плечо и в непростые и сложные времена. Много сделано у нас в разных сферах развития взаимоотношений наших стран и межпарламентской и межправительственных, по развитию экономики. Открылся торговый дом Азербайджана непосредственно при вашем участии.
Между Беларусью и Азербайджаном налажен экспорт и импорт.
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Н. Кочанова встретилась с послом Азербайджана по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси
Завершает свою работу в Минске посол Азербайджана Латиф Гандилов. С представителем Баку в Беларуси встретилась сегодня председатель Совета Республики ...
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