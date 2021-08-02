Лукьянов: Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо ему следовать

Источник материала: БелТА

2 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать. Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Беларуси Евгений Лукьянов во время встречи с руководством области в Могилевском облисполкоме, передает БЕЛТА.

"Мы видим, что у наших стран есть перспективы для развития. Одно из таких - приграничное сотрудничество наших регионов. Важно понимать, что если не будет взаимных интересов, ни одна программа, которая была разработана в высоких кабинетах, не будет работать. А у нас эти интересы есть, - отметил Евгений Лукьянов. - Санкции, которым подвергаются наши страны, - это один из инструментов, который подталкивает к развитию. Последние несколько лет мы очень гордимся своим сельским хозяйством и его успехами, и все это благодаря санкциям. Запад четко указал нам направление. А Беларусь и Россия давно выбрали свой путь и необходимо продолжать ему следовать".

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