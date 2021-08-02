ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в СМИ его деятельности

02.08.2021 17:51 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский союз женщин объявил республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности данного общественного объединения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Конкурс посвящается 30-летию БСЖ, которое отмечается в декабре этого года. Мероприятие проводится совместно с Министерством информации Беларуси с целью популяризации деятельности Белорусского союза женщин.

Участниками конкурса могут стать средства массовой информации, зарегистрированные в Беларуси, - периодические печатные издания, сетевые издания, информационные агентства, телеканалы, радиостанции. Конкурсные работы принимаются в виде телевизионных сюжетов и передач, радиосюжетов и радиопередач, фоторепортажа, интернет-материалов, статей в газете, журнале и других.

Конкурс проводится по следующим номинациям для телевидения, радио, газет и журналов:"30 лет вместе" - освещение деятельности БСЖ; "Лидер БСЖ" - рассказы о ярких представительницах союза; "Лучший репортаж с мероприятия БСЖ". Номинация для интернет-изданий - "Лучший интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания". Кроме того, предусмотрена номинация "Лучший фоторепортаж о Белорусском союзе женщин" - информация в виде серии фотографий.

По решению президиума БСЖ создается экспертный совет конкурса, который включает членов союза и представителей Министерства информации. Экспертный совет оценивает конкурсные работы и определяет победителей.

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям: актуальность материалов в соответствии с целью и задачей конкурса; соответствие тематике номинаций конкурса; информационная насыщенность; оригинальность подачи материала.

Форма предоставления работ: DVD, USB-флеш-накопитель с материалами в количестве не более трех по каждой из выбранной участником конкурса номинации; печатные издания (газеты и журналы) предоставляют не более пяти номеров газет и не более трех номеров журналов (оригиналы, либо ксерокопии, заверенные участником конкурса) по каждой из выбранной номинации; сетевые издания предоставляются в виде ссылки, указанной в заявке на конкурс; фоторепортажи предоставляются в виде фотосюжетов (CD, ксерокопии, журналы), не более пяти.

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.

К участию допускаются конкурсные работы, опубликованные и (или) вышедшие в эфир с 1 января 2019 года по 20 октября 2021 года. Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы принимаются с 20 июля 2021 года по 2 ноября 2021 года по адресу: г.Минск, ул.Интернациональная, 11а., belunionofwomen@gmail.com.

Решение экспертного совета по определению победителей конкурса принимается не позднее 20 ноября 2021 года.

Победителями конкурса признаются по одному участнику в каждой номинации. Победители награждаются дипломами и ценными призами. Церемония награждения состоится в декабре 2021 года. Информация о результатах конкурса будет размещена на официальном сайте БСЖ и в СМИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс посвящается 30-летию БСЖ, которое отмечается в декабре этого года. Мероприятие проводится совместно с Министерством информации Беларуси с целью...
 
Новости дня
Новости общества
 
Торжественное богослужение и крестный ход - в храме святого пророка Ильи в Вилейском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by