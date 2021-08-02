Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Беларуси, России и Латвии, заявила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Александра Гончарова.

"Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" - платформа для развития и укрепления сотрудничества молодежи Беларуси, России и Латвии. В этом году он традиционно объединил спортивную, творческую и креативную молодежь Беларуси, России и Латвии", - рассказала Александра Гончарова.

ХХХ Международный молодежный лагерь "Бе-Lа-Русь" прошел 29 июля - 1 августа у Кургана Дружбы на стыке границ Беларуси, Латвии и России в Верхнедвинском районе Витебской области под общим слоганом "Мы - вместе!". Все эти годы его организаторами выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Союз за прогресс молодежи Латвии и Российский союз молодежи. В этом году участниками лагеря стали порядка 400 молодых людей из Беларуси и России. Вместе с тем, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в работе лагеря приняли участие 13 гостей из Латвии. Полноценная же молодежная делегация СПМЛ дислоцировалась на территории этой страны и подключилась к программе мероприятий онлайн. К слову, латвийская сторона подготовила три короткометражки с исторической хроникой, трансляция которых состоялась во время официальных церемоний открытия и закрытия лагеря, а новички (по-другому их называют первогодками) дали во время торжественного открытия клятву на верность лагерю и его традициям.

Программа юбилейного лагеря была насыщена спортивными, творческими, командообразующими и деловыми мероприятиями. В нее вошли традиционные соревнования по футболу, волейболу и дартсу. В дополнение Российский союз молодежи как главный организатор юбилейной международной молодежной площадки предложил участникам сдать нормативы ГТО ("Готов к труду и отдыху!"). Команда старожил ("Крутые перцы") в свою очередь пригласила любителей померить силы в ловкости и меткости в игре бочче (петанк). В соревновательную часть творческой программы был включен конкурс "Б.А.Я.Н" (в нем были представлены команды России и Беларуси в смешанном составе) и конкурс бивуаков. По многочисленным заявкам состоялся фестиваль песен под гитару "30 лет с Бе-La-Русью".

Победителей в творческой программе определило жюри, в спортивных состязаниях - судейская коллегия, состоящая из представителей стран-участниц лагеря. Победители в командных спортивных соревнованиях, занявшие I, II, III места, награждены кубками, медалями и дипломами. Победители, занявшие I, II, III места в личном первенстве спортивной программы, - дипломами и медалями. Победители мероприятий творческой программы награждены дипломами.

Так, в конкурсе бивуаков первое место - у Гомельской области, на втором и третьем расположились Могилевская и Московская область соответственно.

В соревнованиях по футболу лучшими стала команда из России, на втором месте - ребята из Брестской области, третьем - Гомельской.

В соревнованиях по волейболу - в лидерах сборная команда Гомельской области и Минска, далее расположились команды из Брестской области и России.

В соревнованиях по дартсу первое место у команды Беларуси, второе - у России. В номинации "Дартс индивидуально" лидером стала Мария Конюх (Россия), второе место у Кирилла Тарасикова (Беларусь), третье - у Владимира Орловского (Беларусь).

В конкурсе "Б.А.Я.Н" на первом месте расположились Мария Лоханова (Витебск) и Артем Борисов (Нижний Новгород), на втором - Дарья Яковлева (Чувашия) и Максим Романюк (Гродно), на третьем - Виктория Бобнис (Гродно) и Михаил Романов (Чувашия).

Среди множества традиций лагеря, которые бережно хранят "Бе-Lа-Русы", важное место занимают мероприятия патриотической направленности. У монумента комсомольцам Прошковского подполья на территории Беларуси состоялся митинг "Мы помним, мы благодарим" с участием ветеранов Великой Отечественной войны из Псковского района.

Курган Дружбы был насыпан в 1959 году в память о боевом содружестве партизан Беларуси, Латвии и России на границе трех стран. Три аллеи проложены от Кургана - в сторону Беларуси березовая, Латвии - липовая, России - кленовая. На вершине Кургана растет дуб как символ добрососедских отношений трех наций. Именно поэтому дубовый лист стал символом международного молодежного лагеря "Бе-La-Русь".-0-