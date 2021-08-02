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МАРТ рекомендует взвешенно подходить к ценообразованию на школьные товары
02.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Широкий ассортимент школьных товаров и доступные цены на них.
МАРТ рекомендует торговле в сезон подготовки к школе применять надбавки не выше 30 процентов.
По стране сейчас организована работа 400 школьных базаров, проходят выставки-продажи и ярмарки выходного дня. В магазинах предусмотрены отделы, выделены и дополнительные места для школьных товаров. Совместно с производителями договариваются и о скидках в некоторые дни.
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Широкий ассортимент школьных товаров и доступные цены на них. МАРТ рекомендует торговле в сезон подготовки к школе применять надбавки не выше 30 процентов. ...
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