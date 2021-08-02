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МАРТ рекомендует взвешенно подходить к ценообразованию на школьные товары

02.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Широкий ассортимент школьных товаров и доступные цены на них.

  МАРТ рекомендует торговле в сезон подготовки к школе применять надбавки не выше 30 процентов.


Сейчас в магазинах  представлено более 400 моделей одежды делового стиля  для мальчиков и девочек и свыше сотни моделей обуви. Большинство - это товары белорусских производителей.  Средняя  стоимость комплекта для школьника  от 50 до 348 рублей.  Если сравнивать с прошлым годом, то  цены выросли в среднем на уровень инфляции, не более чем на 5 %. 

По стране  сейчас организована работа 400 школьных базаров,  проходят выставки-продажи и ярмарки выходного дня. В  магазинах  предусмотрены отделы, выделены и  дополнительные  места  для школьных товаров. Совместно с производителями договариваются и о скидках  в некоторые дни.

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Широкий ассортимент школьных товаров и доступные цены на них.   МАРТ рекомендует торговле в сезон подготовки к школе применять надбавки не выше 30 процентов. ...
 
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