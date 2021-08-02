МАРТ рекомендует взвешенно подходить к ценообразованию на школьные товары

Источник материала: БT

Широкий ассортимент школьных товаров и доступные цены на них.

МАРТ рекомендует торговле в сезон подготовки к школе применять надбавки не выше 30 процентов.





Сейчас в магазинах представлено более 400 моделей одежды делового стиля для мальчиков и девочек и свыше сотни моделей обуви. Большинство - это товары белорусских производителей. Средняя стоимость комплекта для школьника от 50 до 348 рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то цены выросли в среднем на уровень инфляции, не более чем на 5 %.

По стране сейчас организована работа 400 школьных базаров, проходят выставки-продажи и ярмарки выходного дня. В магазинах предусмотрены отделы, выделены и дополнительные места для школьных товаров. Совместно с производителями договариваются и о скидках в некоторые дни.











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