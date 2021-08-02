ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами

02.08.2021 19:13 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

"Ребята будут проживать и учиться в стенах академии. Молодых правоохранителей ожидает получение предметов форменного обмундирования, точное исполнение распорядка дня и требований командиров, получение новых знаний. Делать первые шаги в профессию еще вчерашним школьникам помогают курсанты, поступившие в академию в прошлом году. В ряды младших командиров руководство факультетов отобрало лучших курсантов, подготовило их теоретически, и теперь они умело организуют деятельность вверенных коллективов", - рассказали в академии.

Особая роль на этом этапе отведена психологической службе вуза. Специалисты помогают первокурсникам быстрее и легче адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несения службы. Ребята овладеют навыками по огневой, строевой, физической подготовке и получат теоретические первоначальные знания о выбранной профессии. Впереди у первокурсников спортивный праздник с насыщенной программой: беговые и силовые эстафеты, командный прыжок в длину, перетягивание каната, мини-футбол и волейбол.

Учебный сбор завершится 27 августа торжественным ритуалом принятия будущими офицерами присяги на площади Государственного флага. Первокурсники произнесут особые слова верности в присутствии руководства Министерства внутренних дел и академии, а также своих родных и близких.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учебный сбор завершится 27 августа торжественным ритуалом принятия будущими офицерами присяги на площади Государственного флага.
 
Новости дня
Новости общества
 
Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by