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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Академии МВД начался учебный сбор с новобранцами. Об этом БЕЛТА сообщили в академии.

"Ребята будут проживать и учиться в стенах академии. Молодых правоохранителей ожидает получение предметов форменного обмундирования, точное исполнение распорядка дня и требований командиров, получение новых знаний. Делать первые шаги в профессию еще вчерашним школьникам помогают курсанты, поступившие в академию в прошлом году. В ряды младших командиров руководство факультетов отобрало лучших курсантов, подготовило их теоретически, и теперь они умело организуют деятельность вверенных коллективов", - рассказали в академии.

Особая роль на этом этапе отведена психологической службе вуза. Специалисты помогают первокурсникам быстрее и легче адаптироваться к новому окружению, специфике обучения и несения службы. Ребята овладеют навыками по огневой, строевой, физической подготовке и получат теоретические первоначальные знания о выбранной профессии. Впереди у первокурсников спортивный праздник с насыщенной программой: беговые и силовые эстафеты, командный прыжок в длину, перетягивание каната, мини-футбол и волейбол.

Учебный сбор завершится 27 августа торжественным ритуалом принятия будущими офицерами присяги на площади Государственного флага. Первокурсники произнесут особые слова верности в присутствии руководства Министерства внутренних дел и академии, а также своих родных и близких.-0-