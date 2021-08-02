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Делегация Генштаба ВС Казахстана посетила 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду

02.08.2021 19:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым посетила 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Казахстанская делегация встретилась с руководством силовых структур Бреста, а также ветеранами ВДВ и ССО Вооруженных Сил Беларуси.

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич и генерал-лейтенант Мурат Бектанов посетили Брестскую крепость, почтили память жертв Великой Отечественной войны и возложили цветы к монументу "Ярость".-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Казахстанская делегация встретилась с руководством силовых структур Бреста, а также ветеранами ВДВ и ССО Вооруженных Сил Беларуси.
 
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