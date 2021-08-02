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Профсоюз медиков поможет РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в приобретении кондиционеров

02.08.2021 20:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения окажет материальную помощь РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в приобретении кондиционеров воздуха, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Белорусский профсоюз работников здравоохранения выделит учреждению здравоохранения Br5 тыс. безвозмездной (спонсорской) помощи на их приобретение. Средства будут распределены из Фонда поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, созданного Федерацией профсоюзов Беларуси. Решение об их выделении утверждено президиумом Республиканского комитета БПРЗ. Безвозмездная спонсорская помощь имеет целевое назначение - укрепление материально-технической базы учреждения здравоохранения в условиях оказания экстренной медицинской помощи.

Кроме того, в рамках оказания безвозмездной (спонсорской) помощи отраслевой профсоюз направит Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии, гематологии и иммунологии Br2 тыс. Финансы будут выделены из средств Республиканского комитета БПРЗ для благоустройства территории центра.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Кроме того, в рамках оказания безвозмездной (спонсорской) помощи отраслевой профсоюз направит Республиканскому научно-практическому центру детской онкологии,...
 
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