Источник материала: БT

По договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 миллионов долларов.

Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский отметил, что средства позволяют совершенствовать профессиональное мастерство пилотов, а также снижают нагрузку на бюджет по поддержанию летной годности авиационной техники.

Все, что осталось за кадром рабочей встречи на высшем уровне, покажем в проекте "Разговор у Президента" .





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