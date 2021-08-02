|
Вадим Синявский в проекте "Разговор у Президента"
02.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 миллионов долларов.
Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский отметил, что средства позволяют совершенствовать профессиональное мастерство пилотов, а также снижают нагрузку на бюджет по поддержанию летной годности авиационной техники.
Все, что осталось за кадром рабочей встречи на высшем уровне, покажем в проекте
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 миллионов долларов. Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал министр по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)