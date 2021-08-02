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Вадим Синявский в проекте "Разговор у Президента"

02.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 миллионов долларов. 

Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал министр по чрезвычайным ситуациям. Вадим Синявский отметил, что средства позволяют совершенствовать профессиональное мастерство пилотов, а также снижают нагрузку на бюджет по поддержанию летной годности авиационной техники. 

Все, что осталось за кадром рабочей встречи на высшем уровне, покажем в проекте "Разговор у Президента".  


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Теги: Новости
 
 
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По договорам с зарубежными странами авиацией МЧС заработано более 16 миллионов долларов.  Об этом в интервью Агентству теленовостей рассказал министр по...
 
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