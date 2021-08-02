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Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан

02.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе,  Витебской области.

На очереди - столица. В эту пятницу в 10 утра со своими вопросами жители Фрунзенского района  смогут обратиться к председателю верхней палаты парламента  Наталье Кочановой. 

Всего же на связи в пятницу 10 сенаторов. Их имена, адреса приема и время  сейчас на ваших экранах. Отметим, Единый день - это новинка нынешнего года! Пока его проводят раз в месяц.  Формат актуальный. Например, в Минском районе в свое время приняли порядка 400 обращений.

В среднем на обсуждение одного  уходит около 20 минут. Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не делают. Как показывает практика, отдельные житейские вопросы  решаются уже в кабинете.  Озвучить свои вопросы  в пятницу можно будет в каждом районе Минска. в основном - в первой половине дня. 

В Московском районе прием пройдет дважды. В 10 можно обратиться  к Сергею Рачкову - он курирует региональную политику и самоуправление, а в 18:00 (там же) - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии  Олегу Руммо. 



 
Теги: Минск
 
 
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Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе,  Витебской области. На очереди - столица. В эту пятницу в 10 утра со своими вопросами жители...
 
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