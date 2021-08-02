Сенаторы продолжают проводить единые дни приема граждан

Источник материала: БT

Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе, Витебской области.

На очереди - столица. В эту пятницу в 10 утра со своими вопросами жители Фрунзенского района смогут обратиться к председателю верхней палаты парламента Наталье Кочановой.

Всего же на связи в пятницу 10 сенаторов. Их имена, адреса приема и время сейчас на ваших экранах. Отметим, Единый день - это новинка нынешнего года! Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе в свое время приняли порядка 400 обращений.

В среднем на обсуждение одного уходит около 20 минут. Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не делают. Как показывает практика, отдельные житейские вопросы решаются уже в кабинете. Озвучить свои вопросы в пятницу можно будет в каждом районе Минска. в основном - в первой половине дня.

В Московском районе прием пройдет дважды. В 10 можно обратиться к Сергею Рачкову - он курирует региональную политику и самоуправление, а в 18:00 (там же) - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо.



