Обвинительный приговор вынес суд двоим жителям Гомельщины

Источник материала: БT

9 августа прошлого года фигуранты принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Территориально события разворачивались в Жлобине. Мужчины двигались по дорогам города в сцепке с иными участниками действа, была нарушена работа общественного транспорта и магазина. Обвиняемые игнорировали требования правоохранителей. Оба фигуранта признали вину и раскаялись в своих действиях.





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