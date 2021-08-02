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Обвинительный приговор вынес суд двоим жителям Гомельщины

02.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

9 августа прошлого года  фигуранты принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Территориально события разворачивались в Жлобине. Мужчины двигались по дорогам города в сцепке с иными участниками действа, была нарушена работа общественного транспорта и магазина.  Обвиняемые игнорировали требования правоохранителей. Оба фигуранта признали вину и раскаялись в своих действиях. 


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Теги: Минск
 
 
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9 августа прошлого года  фигуранты принимали активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Территориально события...
 
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