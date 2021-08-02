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День Святого Ильи отметили в агрогородке Илья Вилейского района
02.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В православном календаре сегодня Ильин день. В церквях вспоминают одного из самых почитаемых и любимых в народе святых - пророка Илью. В Беларуси десятки храмов названы в честь этого святого. Самый древний "Ильин храм" находится в Вилейском районе, в городке с символическим названием Илья. Здешняя православная церковь появилась даже раньше самого поселения и пережила не одно столетие.
Как отмечали Илью в Илье века назад и сегодня? Наталья Бордиловская побывала в городке.
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В православном календаре сегодня Ильин день. В церквях вспоминают одного из самых почитаемых и любимых в народе святых - пророка Илью. В Беларуси десятки храмов...
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