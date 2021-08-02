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Цикл мастер-классов стартует в БГУ 10 августа

02.08.2021 20:49 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цикл мастер-классов "Поймай свой снитч" стартует 10 августа в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Мероприятие направлено на развитие управленческих компетенций современного руководителя. В рамках трех образовательных мастер-классов слушатели узнают об управленческих решениях, эффективных коммуникациях, основных отличиях манипулятивного и партнерского взаимодействия, признаках и инструментах манипуляции, стратегическом управлении в бизнесе и другом", - рассказали в пресс-службе.

Программу откроет мастер-класс "Как принимать верные управленческие решения". Спикером выступит доцент кафедры культурологии факультета социокультурных коммуникаций Александр Касперук. Он расскажет о различных теориях принятия решений, критериях и показателях хорошего решения, формах прикладного мышления, классическом пятиступенчатом подходе к процессу принятия решений и как генерировать идеи и делегировать полномочия.

Приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Информация о проведении последующих мастер-классов будет размещена на странице Института бизнеса в Instagram.

Организатором образовательного мероприятия выступает Институт бизнеса БГУ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приглашаются все желающие. Участие бесплатное. Информация о проведении последующих мастер-классов будет размещена на странице Института бизнеса в Instagram.
 
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