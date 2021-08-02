Мария Петрашко о тех, кто ради порции печенья и подачки грантовых денег готовы произнести любую ложь

Источник материала: БT

Заложниками больших политических игр стали и люди, совсем далекие от политики - беглые. Ради порции печенья и подачки грантовых денег готовы произнести любую ложь, написанную западными кураторами. И даже после того, как глава государства предельно откровенно рассказал все подробности отъезда - в ответ тишина. И это как раз тот случай, когда молчание - знак согласия.

Авторский взгляд на ситуацию - у Марии Петрашко.

В который раз убеждаюсь: кто громче всех кричит "я не смотрю телик", "я не могу смотреть государственные каналы", больше других их и смотрят. Привет, наш постоянный зритель! Стоит только журналистам отметить отсутствие обручального кольца на пальце госпожи Пилипчук-Тихановской по мужу, как в штабе Пилипчук вспомнили, чей они штаб - собрались - нацепили кольцо и портрет мужа от греха подальше вручили. Может, еще наколку сделаете? Чтоб наверняка.

Такой уже привычный оппозиционный цирк, в который упорно превращается западная политика. Например, у Светланы была масса возможностей сделать откровенное признание. Но даже на допросе или интервью, это было у Гордона (запутавшегося: журналист он или спецагент), женщина упорно молчала.

"Не время!", - ответила ему Светлана. - Потом". И вот, посетив госдеп США, встретившись с советниками Байдена, Светлана резко заговорила по-другому. Совпадение? Ой, не думаю. В типичном стиле госдеповского пера мы услышали ложь беглой во всей красе: Светлана наплела и про угрозы, и про манипуляции детьми, к которым женщину как раз-таки благородно отправили, еще и финансово благословив, спасая ее жизнь - той, чьими руками пытались разрушить государство. В какой еще стране мира вы можете представить себе такую политическую толерантность?

Величие - оно в великодушии. Глава государства максимально искренне и открыто рассказал все подробности отъезда Светланы в Европу. В ответ на это с той стороны - тишина. И это молчание мы расцениваем как знак согласия.

И пока Светлана ходит с картонкой своей супруга, поддерживая тем самым семейную традицию, по иронии судьбы, хотя это был ее осознанный выбор, Светлану до сих пор используют как картонку, прикрытие для распила грантов, вымогательства денег на нужды Литвы, и, конечно, как попрошайку санкций - в доказательство бурной борьбы за демократию.

Интересно, как долго на этот раз продержится обручальное кольцо на руке Светланы, санкционное кольцо - вокруг Беларуси, с учетом европейских убытков.

А я скромно отмечу, что прибыль, например, Беларуськалия растет именно благодаря западным санкциям, из-за которых в целом, цены на рынке калийных удобрений взлетели. А наше величие все-таки в великодушии.





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