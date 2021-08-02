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Подготовка к школе началась - в Беларуси на этой неделе заработают школьные базары

02.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особенно много хлопот у тех родителей, которые воспитывают троих и больше детей. Собрать школьников к новому учебному году помогает государство. Многодетным семьям начали перечислять единовременную материальную помощь.  

Какие еще формы господдержки  доступны в канун 1 сентября -   узнавала Мария Тройнич.

В многодетной семье Кумировых подготовка к школе начинается почти за месяц до начала учебного года - чтобы родители успели купить все необходимое. У каждого  из троих детей -  свой список. 

По словам мамы Карины, для детей подготовка к 1 сентября  - событие долгожданное и радостное. С удовольствием выбирает канцелярию  даже пятилетняя Маша, которая сядет за парту только в следующем году. Старший Влад идет в пятый класс, а средняя Виолетта - в третий. По подсчетам родителей, на каждого школьника перед учебным годом придется потратить около 400 рублей. Сумма немаленькая, но помогает государство.

Материальную помощь к новому учебному году оформили в Управлении по труду, занятости и социальной защиты. Сумма - 70 рублей на каждого школьника - независимо  от дохода семьи. Деньги перечисляют  родителям на банковскую карту через неделю после подачи  заявления. Всего в  Бресте такой подарок к учебному году получат 8 600  школьников. Кроме этого существуют и другие виды господдержки. 


Подготовка к школе началась - в Беларуси на этой неделе заработают школьные базары


Татьяна Кожанова, начальник управления Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома: 

Если семья многодетная и при этом является малообеспеченной, то есть не дотягивает до критерия нуждаемости, она может обратиться в органы по труду, социальной защите за государственной адресной социальной помощью. Сегодня предусмотрена такая помощь на приобретение школьных принадлежностей.

Помощь при  подготовке к школе получили уже шесть тысяч многодетных семей Брестской области. В этом году местный бюджет выделит на эти цели три с половиной миллиона рублей. 

Торговые объекты предлагают скидки для многодетных семей

Чем ближе к 1 сентября, тем шире становится ассортимент. Самая большая статья расходов родителей, традиционно - обувь и одежда. В магазинах Брестской области детский трикотаж, в основном - отечественного производства. 

Помочь собрать детей в школу готова и торговля. Перед первым сентября в регионе заработала система лояльности. Для многодетных семей магазины предлагают скидки по 5, 10 и 15 %. 

Валерий Мацкевич, начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома: 

Если брать по всему спектру одежды, от 1 до 11 класса, здесь варьируется от 80 до 220 рублей  укомплектовать, но если брать не только одежду, но и все канцелярские принадлежности, то 250 - 270 рублей  максимальная сумма, и здесь ставится также вопрос о неприменении высоких торговых надбавок. Мы заинтересованы, чтобы цена была доступной.

Материальную помощь при подготовке к школе уже  получили 26 тыс. семей 

Поддержка многодетных остается приоритетом социальной политики Беларуси. Помощь при подготовке к школе  предусмотрена национальной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-25 годы. 

Светлана Белаш, консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Конкретный размер материальной помощи определяется решением местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. По состоянию на 2 августа по оперативным данным материальную помощь в рамках государственной программы получили 26 тысяч семей практически на 4 миллиона рублей выплаты

Школьные ярмарки 

Уже на этой неделе в регионах заработают школьные ярмарки выходного дня.  Наибольший ажиотаж  продавцы прогнозируют   в конце августа - перед самым началом учебного  года. 


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Теги: Брест
 
 
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