Подготовка к школе началась - в Беларуси на этой неделе заработают школьные базары

Источник материала: БT

Особенно много хлопот у тех родителей, которые воспитывают троих и больше детей. Собрать школьников к новому учебному году помогает государство. Многодетным семьям начали перечислять единовременную материальную помощь.

Какие еще формы господдержки доступны в канун 1 сентября - узнавала Мария Тройнич.

В многодетной семье Кумировых подготовка к школе начинается почти за месяц до начала учебного года - чтобы родители успели купить все необходимое. У каждого из троих детей - свой список.

По словам мамы Карины, для детей подготовка к 1 сентября - событие долгожданное и радостное. С удовольствием выбирает канцелярию даже пятилетняя Маша, которая сядет за парту только в следующем году. Старший Влад идет в пятый класс, а средняя Виолетта - в третий. По подсчетам родителей, на каждого школьника перед учебным годом придется потратить около 400 рублей. Сумма немаленькая, но помогает государство.

Материальную помощь к новому учебному году оформили в Управлении по труду, занятости и социальной защиты. Сумма - 70 рублей на каждого школьника - независимо от дохода семьи. Деньги перечисляют родителям на банковскую карту через неделю после подачи заявления. Всего в Бресте такой подарок к учебному году получат 8 600 школьников. Кроме этого существуют и другие виды господдержки.















Татьяна Кожанова, начальник управления Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома:

Если семья многодетная и при этом является малообеспеченной, то есть не дотягивает до критерия нуждаемости, она может обратиться в органы по труду, социальной защите за государственной адресной социальной помощью. Сегодня предусмотрена такая помощь на приобретение школьных принадлежностей.

Помощь при подготовке к школе получили уже шесть тысяч многодетных семей Брестской области. В этом году местный бюджет выделит на эти цели три с половиной миллиона рублей.

Торговые объекты предлагают скидки для многодетных семей

Чем ближе к 1 сентября, тем шире становится ассортимент. Самая большая статья расходов родителей, традиционно - обувь и одежда. В магазинах Брестской области детский трикотаж, в основном - отечественного производства.

Помочь собрать детей в школу готова и торговля. Перед первым сентября в регионе заработала система лояльности. Для многодетных семей магазины предлагают скидки по 5, 10 и 15 %.

Валерий Мацкевич, начальник главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома:

Если брать по всему спектру одежды, от 1 до 11 класса, здесь варьируется от 80 до 220 рублей укомплектовать, но если брать не только одежду, но и все канцелярские принадлежности, то 250 - 270 рублей максимальная сумма, и здесь ставится также вопрос о неприменении высоких торговых надбавок. Мы заинтересованы, чтобы цена была доступной.

Материальную помощь при подготовке к школе уже получили 26 тыс. семей

Поддержка многодетных остается приоритетом социальной политики Беларуси. Помощь при подготовке к школе предусмотрена национальной программой "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-25 годы.

Светлана Белаш, консультант управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Конкретный размер материальной помощи определяется решением местных Советов депутатов в зависимости от финансовых возможностей региона. По состоянию на 2 августа по оперативным данным материальную помощь в рамках государственной программы получили 26 тысяч семей практически на 4 миллиона рублей выплаты

Школьные ярмарки

Уже на этой неделе в регионах заработают школьные ярмарки выходного дня. Наибольший ажиотаж продавцы прогнозируют в конце августа - перед самым началом учебного года.





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