ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый экипаж-трехтысячник появился в Минской области

02.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Не меньшего уважения заслуживают и те, чье поле битвы - бескрайние нивы. Первый экипаж-трехтысячник появился в Минской области. Это комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Для хлеборобов  уже 19-й совместный сезон. Напомним, в этом году тандем открыл рекордную эстафету, став первым экипажем-тысячником в стране. До этого же  на счету аграриев были многочисленные региональные достижения.

Сейчас в Клецком районе хлеб убирают около 80 экипажей. Всего же  в центральном регионе колосистые поля обмолачивают около 1800 комбайнов. Так, каравай Минской области уже весит более 800 тысяч тонн зерна. Это лучший намолот по стране. Аграрии Беларуси уже освоили почти половину площадей. Средняя урожайность - более 32 центнеров с гектара.


Читайте также: 




 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не меньшего уважения заслуживают и те, чье поле битвы - бескрайние нивы. Первый экипаж-трехтысячник появился в Минской области. Это комбайнеры Сергей Янучок и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Цикл мастер-классов стартует в БГУ 10 августа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by