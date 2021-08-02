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Не меньшего уважения заслуживают и те, чье поле битвы - бескрайние нивы. Первый экипаж-трехтысячник появился в Минской области. Это комбайнеры Сергей Янучок и Виктор Жуковский из хозяйства "Кухчицы" Клецкого района. Для хлеборобов уже 19-й совместный сезон. Напомним, в этом году тандем открыл рекордную эстафету, став первым экипажем-тысячником в стране. До этого же на счету аграриев были многочисленные региональные достижения.

Сейчас в Клецком районе хлеб убирают около 80 экипажей. Всего же в центральном регионе колосистые поля обмолачивают около 1800 комбайнов. Так, каравай Минской области уже весит более 800 тысяч тонн зерна. Это лучший намолот по стране. Аграрии Беларуси уже освоили почти половину площадей. Средняя урожайность - более 32 центнеров с гектара.





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