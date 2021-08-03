|
Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников
03.08.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 2 августа
Президент Беларуси
Во время встречи
Президент Беларуси
Фото из архива
Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников. По его словам, сегодня
Фото из архива
ФОТОФАКТ:
Во время празднования Дня десантников
Наталья Кочанова во время встречи
Претендовать на
Руслан Пархамович. Фото из архива
Экспорт белорусских стройматериалов
В Беларуси
Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Фото из архива
Авиация МЧС Беларуси продолжает
СЕГОДНЯ
Анонсы на 3 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Школьные базары - 2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 11.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 4 августа
75 лет назад родилась Мазур Виктория Николаевна (г.Могилев), певица, народная артистка Беларуси (1998). В 1971 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1970-2005 годах солистка Белорусского государственного музыкального театра. Создала запоминающиеся образы в спектаклях классического и современного репертуара. Среди ролей: Павлинка ("Павлинка" Ю.Семеняко), Анина ("Ночь в Венеции" И.Штрауса) и др. Автор и режиссер шоу-программы "Звезды театра сияют для Вас!". Умерла в 2015 году.
120 лет назад родился Армстронг Луи, один из крупнейших джазовых музыкантов и певцов XX века, организатор первых джаз-ансамблей в Новом Орлеане (США). Умер в 1971 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВЧЕРА Картина дня. 2 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)