Картина дня: Лукашенко о задачах МЧС, более 3,3 млн тонн зерна нового урожая и День десантников

Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 2 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Президент напомнил, что недавно на его уровне были приняты решения, касающиеся совершенствования структуры МЧС.





Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов сил специальных операций Вооруженных Сил с Днем десантников и сил специальных операций. Глава государства отметил, что военнослужащие сил специальных операций сегодня с честью продолжают славные традиции предшественников, постоянно совершенствуя боевое мастерство.





Фото из архива

Министр обороны Виктор Хренин поздравил военнослужащих сил специальных операций с Днем десантников. По его словам, сегодня силы специальных операций являются элитой и гордостью Вооруженных Сил Беларуси.





Фото из архива

ФОТОФАКТ: День десантников и сил специальных операций отпраздновали в Бресте





Во время празднования Дня десантников

Азербайджан для Беларуси - стратегический партнер , заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым по случаю завершения его дипмиссии в нашей стране.





Наталья Кочанова во время встречи

Претендовать на получение средств фондов развития строительной отрасли смогут организации независимо от форм собственности и подчиненности. Об этом сказал на пресс-конференции "Итоги работы архитектурно-строительной отрасли за первое полугодие 2021 года и перспективы развития стройкомплекса Беларуси" министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. В Беларуси разработан проект кодекса об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.





Руслан Пархамович. Фото из архива

Экспорт белорусских стройматериалов в I полугодии вырос почти на 20% .

В Беларуси намолочено более 3,3 млн т зерна нового урожая.

Поставки рапсового масла на внутренний рынок Беларуси в I полугодии возросли почти в 19,5 раза .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 756 пациентов с COVID-19 , выписаны 592.





Фото из архива

Заболеваемость вирусными гепатитами за полгода в Беларуси снизилась на 16,1%.

Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожар в районе турецкого Мармариса.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 августа

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Школьные базары - 2021: товарный ассортимент, актуальные коллекции школьной формы и новые точки продаж". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 августа

75 лет назад родилась Мазур Виктория Николаевна (г.Могилев), певица, народная артистка Беларуси (1998). В 1971 году окончила Белорусскую консерваторию. В 1970-2005 годах солистка Белорусского государственного музыкального театра. Создала запоминающиеся образы в спектаклях классического и современного репертуара. Среди ролей: Павлинка ("Павлинка" Ю.Семеняко), Анина ("Ночь в Венеции" И.Штрауса) и др. Автор и режиссер шоу-программы "Звезды театра сияют для Вас!". Умерла в 2015 году.

120 лет назад родился Армстронг Луи, один из крупнейших джазовых музыкантов и певцов XX века, организатор первых джаз-ансамблей в Новом Орлеане (США). Умер в 1971 году.

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