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Осужденный на 14 лет лишения свободы Виктор Бабарико вышел в колонии на работу

03.08.2021 09:27 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, осужденный на 14 лет лишения свободы, вышел в колонии на работу. Об этом сообщает телеграм-канал Бабарико.

Вчера в 9 утра, как и в предыдущие разы посещения адвокатов, Наталья Мацкевич приехала в исправительную колонию №1 в Новополоцке, где Виктор Бабарико отбывает наказание в условиях усиленного режима. По информации телеграм-канала, Мацкевич прибыла для оказания юридической помощи своему подзащитному, однако ее не пустили в колонию.

«Начальник колонии сообщил, что свидание до 17.00 часов предоставлено быть не может, так как Виктор Бабарико находится на работе и с нее снять нельзя», - говорится в сообщении канала.

Отмечалось, что адвокат ожидала допуска к подзащитному и подала письменное заявление с указанием на то, что в силу статьи 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката.

Удалось ли Наталье Мацкевич встретиться с Виктором Бабарико, телеграм-канал не уточняет.

Напомним, Виктор Бабарико – был одним из главных оппонентов Александра Лукашенко на выборах 2020 года. Экс-глава Белгазпромбанка (тогда еще глава банка) собирался баллотироваться в кандидаты, но в выборах не участвовал. 18 июня 2020 года Бабарико и его сына задержали. Обвинение стало известно только 7 июля, политика и его сына обвинили в: неуплате налогов, отмывании денег и даче взятки.

6 июня Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима, помимо этого ему назначили штраф в размере 145 тысяч рублей, а также он должен будет выплатить больше 46 миллионов рублей, чтобы погасить якобы причиненный ущерб.

Адвокаты Бабарико говорили о намерении обжаловать обвинительный приговор Верховного суда в ближайшее время в порядке надзора, а также, по их словам, сам Виктор Бабарико спокойно воспринял такое решение суда.

 
 
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Экс-претендент на пост президента Беларуси, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, осужденный на 14 лет лишения свободы, вышел в колонии на работу.
 
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