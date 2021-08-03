Число жалоб на несоблюдение риелторами требований к рекламе выросло - Минюст

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В последнее время участились случаи поступления обращений граждан по вопросам несоблюдения отдельными риелторскими организациями требований законодательства при рекламировании объектов недвижимости. Такая информация размещена на сайте Министерства юстиции, сообщает БЕЛТА.

Минюст ранее обращал внимание на то, что риелторская организация в рекламе объекта недвижимости обязана указать номер и дату заключения договора на оказание услуг, свои наименование, учетный номер плательщика, а также номер и дату выдачи лицензии.

"Однако продолжают иметь место факты, когда договор на оказание риелторских услуг в отношении рекламируемого объекта не заключен, соответственно, реквизиты договора в рекламе не могут быть приведены", - говорится в сообщении. Также объекта, в отношении которого размещена реклама, зачастую вовсе не существует. Вымышленные объекты рекламируют, чтобы привлечь потребителей якобы большим количеством предлагаемого к найму жилья.

Чтобы скрыть эти нарушения, риелторские организации идут на рекламирование объектов недвижимости, особенно предлагаемых к найму, от имени физических лиц. Однако в итоге потребители, заинтересовавшиеся такими объектами, общаются с работниками риелторских организаций. Потребителям говорят, что для осмотра объекта необходимо приехать в офис риелторской организации, а по приезду сообщается, что необходимо заключить договор на оказание информационных услуг и оплатить их стоимость, а после этого оказывается, что заинтересовавший потребителя объект якобы уже сдан.

В связи с этим Министерство юстиции рекомендует обходить стороной рекламу недвижимости, если она размещена от имени физлица, в том числе собственника. Как правило, разместивший такую рекламу будет действовать по указанной выше схеме, и потребитель не получит реальной помощи в найме жилья.

"Разъяснения о том, что "рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть, нужно заключить договор и оплатить услуги агентства" изначально неправомерны", - отметили в Минюсте.

При этом уточняется: если риелторская организация разместила рекламу объекта недвижимости, между ней и собственником объекта должен быть заключен договор на оказание риелторских услуг. Реквизиты такого договора и указываются в рекламе. В этой ситуации именно собственник объекта является заказчиком риелторских услуг и оплачивает их стоимость.

В свою очередь те люди, которые заинтересовались рекламируемым объектом, не обязаны заключать договор с риелторской организацией и оплачивать ее услуги. Предлагая рекламируемый объект недвижимости потенциальным нанимателям, организация действует в рамках уже заключенного договора с его собственником, выполняя перед ним свои обязательства.

"Соблюдение этих правил поможет потребителям защитить свои права, а также затруднит доступ к оказанию риелторских услуг лиц, работающих недобросовестно и формирующих негативное мнение о работе риелторских организаций в целом", - заключили в Минюсте.-0-