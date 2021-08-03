ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусские нефтяники впервые провели разрыв пласта по технологии "холодная вода"

03.08.2021 10:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нефтяники впервые провели гидравлический разрыв пласта (ГРП) по технологии "холодная вода" на месторождении в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ПО "Белоруснефть".

Производственный эксперимент успешно прошел на скважине №81 Мармовичского месторождения в Речицком районе. "В рамках опытно-промышленных работ был разработан новый подход к тестированию и контролю качества жидкостей гидроразрыва пласта на холодной воде", - рассказал первый заместитель начальника - главный инженер НГДУ "Речицанефть" Василий Фролов.

Как уточнили в "Белоруснефти", эта методика, показавшая свою эффективность, впервые использована в Беларуси. Под руководством специалистов НГДУ "Речицанефть" совместно с коллегами из Белорусского научно-исследовательского и проектного института нефти был проведен тщательный подбор новых рецептур жидкости разрыва.

Как пояснили на предприятии, по этой технологии вода с пониженной температурой (плюс 15 градусов в летнее время) применяется при проведении ГРП без предварительного нагрева. Внедрение технологии значительно сокращает время подготовки к ГРП за счет уменьшения периода нагрева жидкости.

"Холодную воду" успешно применили еще на трех вертикальных и одной горизонтальной скважине. Специалисты отметили, что в результате опытно-промышленных испытаний получили хороший уровень добычи после ГРП.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Холодную воду" успешно применили еще на трех вертикальных и одной горизонтальной скважине. Специалисты отметили, что в результате опытно-промышленных испытаний...
 
Новости дня
Новости общества
 
Осужденный на 14 лет лишения свободы Виктор Бабарико вышел в колонии на работу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by