Народному артисту России Н. Бурляеву - 75!

Источник материала: БT

75-летие сегодня празднует известный актер и режиссер. Народного артиста России Николая Бурляева с юбилеем поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Зрителям актер известен по фильмам "Андрей Рублев", "Военно-полевой роман", "Какая чудная игра". На счету Бурляева, который случайно попал в кино подростком и дебютировал в фильме Кончаловского "Мальчик и голубь" - свыше полусотни ролей. Последняя в 2014-м - сказочник в "Снежной королеве". В качестве режиссера Бурляев работал и на киностудии "Беларусьфильм" - в 90-м поставил картину "Все впереди" по роману Василия Белова. Организовал Международный кинофорум славянских и православных народов "Золотой витязь". Юбилей Николай Бурляев встретит в кругу семьи, а затем отпразднует его на сцене театра Вахтангова творческим вечером.





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