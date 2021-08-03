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Фестиваль народного юмора "Автюки" собрал в Калинковичском районе гостей со всей страны и зарубежья
03.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник народного юмора "Автюки" собрал в Калинковичском районе гостей со всей страны и зарубежья. Чтобы попасть на праздничные площадки, нужно было пройти стилизованную таможню. В качестве пропуска - шутка, песня или частушка. Сам по себе фестиваль - событие для Беларуси уникальное. Ежегодно объединяет народный юмор, национальную кухню, местные традиции и ремесла: резьба по дереву, украшения ручной работы.
Фестиваль "Автюки" в этом году состоялся в 10-й раз.
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Праздник народного юмора "Автюки" собрал в Калинковичском районе гостей со всей страны и зарубежья. Чтобы попасть на праздничные площадки, нужно было пройти...
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