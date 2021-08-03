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С 4 по 8 августа смотрите документальный сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию

03.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Cнимался целый год и пропитан всеми событиями, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала.

Смотрите с 4 по 8 августа на телеканале СТВ, спустя пару часов и в нашем эфире документальный сериал, как наша страна победила цветную революцию. Сразу после "Панорамы" - в 21:45.


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Cнимался целый год и пропитан всеми событиями, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну...
 
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