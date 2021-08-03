С 4 по 8 августа смотрите документальный сериал о том, как Беларусь победила цветную революцию

Источник материала: БT

Cнимался целый год и пропитан всеми событиями, с которыми столкнулась наша страна. Абсолютно новые и эксклюзивные кадры того, как пытались разорвать нашу страну под видом мирных митингов и протестов. Раскрытие всей истории масштабного заговора против Беларуси. Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала.

Смотрите с 4 по 8 августа на телеканале СТВ , спустя пару часов и в нашем эфире документальный сериал, как наша страна победила цветную революцию. Сразу после " Панорамы " - в 21:45.





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