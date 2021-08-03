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6 августа в Минске пройдут единые дни приема граждан

03.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области.

На очереди - столица. 6 августа в 10 утра со своими вопросами жители Фрунзенского района Минска смогут обратиться к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой.

Всего же на связи в эту пятницу 10 сенаторов. Единый день - это новинка нынешнего года. Пока его проводят раз в месяц. Формат актуальный. Например, в Минском районе в свое время приняли порядка 400 обращений.

В среднем на обсуждение каждого около 20 минут. Впрочем, никаких временных ограничений сенаторы не делают. Как показывает практика, отдельные житейские вопросы решаются уже в кабинете. Озвучить свои - в пятницу можно в каждом районе Минска, в основном - в первой половине дня.

В Московском же районе прием пройдет дважды. В 10:00 можно обратиться к Сергею Рачкову (он курирует региональную политику и самоуправление), а в 18:00 (там же) - к сенатору и директору Минского центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олегу Руммо.


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Теги: Минск
 
 
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Выслушать и помочь каждому. Сенаторы продолжают единые дни приема граждан. Подобные встречи с населением уже прошли в Минском районе и Витебской области. На...
 
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