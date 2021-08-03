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МОК начал официальное расследование инцидента с Кристиной Тимановской
03.08.2021 10:53 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Международный олимпийский комитет (МОК) запускает собственное официальное расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс,
«Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело», - сказал Адамс, добавив, что это займет время.
На данный момент Международный олимпийский комитет ожидает отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси, который должен быть предоставлен уже сегодня.
Адамс отмечает, что самое главное – безопасность спортсменов. Вчера МОК дважды общался с Тимановской и, по их данным, легкоатлетка находится в посольстве Польши в Токио и чувствует себя в безопасности.
«Она сейчас планирует свое будущее. Она в безопасном месте. Мы находимся на связи с НОК Польши на предмет того, чем может помочь МОК», - подчеркнул Марк Адамс.
О ситуации с Кристиной Тимановской
В воскресенье
Позже МОК
Польша согласилась оказывать правовую и консульскую помощь Кристине. Член НАУ, бывший генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов говорил, что Тимановская прибудет в Польшу на этой неделе. Польский МИД
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Международный олимпийский комитет (МОК) запускает собственное официальное расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на...
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