МОК начал официальное расследование инцидента с Кристиной Тимановской

Международный олимпийский комитет (МОК) запускает собственное официальное расследование ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил представитель МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

«Мы решили начать официальное расследование, нам нужно установить факты, всех, кто вовлечен в это дело», - сказал Адамс, добавив, что это займет время.

На данный момент Международный олимпийский комитет ожидает отчет от Национального олимпийского комитета Беларуси, который должен быть предоставлен уже сегодня.

Адамс отмечает, что самое главное – безопасность спортсменов. Вчера МОК дважды общался с Тимановской и, по их данным, легкоатлетка находится в посольстве Польши в Токио и чувствует себя в безопасности.

«Она сейчас планирует свое будущее. Она в безопасном месте. Мы находимся на связи с НОК Польши на предмет того, чем может помочь МОК», - подчеркнул Марк Адамс.

О ситуации с Кристиной Тимановской

В воскресенье стало известно , что тренерский штаб национальной белорусской команды принял решение отправить Кристину Тимановкую на родину из-за заключения врачей, «в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки». Сама Тимановская заявила, что это неправда и озвучила свою причину происходящего. В связи с инцидентом Кристина попросила убежища на Западе и обратилась в МОК.

Позже МОК заявил , что Тимановская уже находится в безопасности, комитет с ней постоянно связывается и готов всячески ей помогать и поддерживать. Помимо этого МОК готов пересмотреть условия участия белорусской делегации в Олимпийских играх.