ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной

Источник материала: БелТА

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Говяды-Агро" уже третий год работают Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец. Евгений трудится механизатором в хозяйстве уже более пяти лет, а Ангелина по распределению - учителем белорусского языка и литературы в гимназии Кормы Гомельской области. Если на двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, то в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц пройдет у молодоженов в полях - в битве за новый урожай.-0-





Фото Олега Фойницкого































