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ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной

03.08.2021 10:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Говяды-Агро" уже третий год работают Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец. Евгений трудится механизатором в хозяйстве уже более пяти лет, а Ангелина по распределению - учителем белорусского языка и литературы в гимназии Кормы Гомельской области. Если на двух прошлых уборочных они значились как молодежный смешанный экипаж, то в этом стали еще и семейным. Свадьбу сыграли всего две недели назад, перед началом массовой уборки зерновых. Медовый месяц пройдет у молодоженов в полях - в битве за новый урожай.-0-

ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной

Фото Олега Фойницкого

ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной

 
Теги: Могилев
 
 
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Евгений трудится механизатором в хозяйстве уже более пяти лет, а Ангелина по распределению - учителем белорусского языка и литературы в гимназии Кормы Гомельской...
 
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