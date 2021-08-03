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Главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в Киеве
03.08.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Глава общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов найден повешенным в киевском парке около его дома. Об этом
«Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания», - говорит в сообщении полиция, отмечая, что личные вещи и мобильный телефон мужчины изъяты с места происшествия.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство») и будет проверять все версии (в том числе версию убийства, замаскированную под суицид). Сообщается, что полную картину произошедшего удастся установить после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», экспертиз и следственных действий.
А также киевская полиция просит всех, кто знал Шишова, рассказать о последних неделях его жизни, возможно, кому-то известно о нарушении его психоэмоционального состояния или угрозах в адрес мужчины.
Как
Отметим, организация, главой которой был Витай Шишов, как
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Глава общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов найден повешенным в киевском парке около его дома.
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