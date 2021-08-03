ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в Киеве

03.08.2021 11:33 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Глава общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов найден повешенным в киевском парке около его дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания», - говорит в сообщении полиция, отмечая, что личные вещи и мобильный телефон мужчины изъяты с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство») и будет проверять все версии (в том числе версию убийства, замаскированную под суицид). Сообщается, что полную картину произошедшего удастся установить после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», экспертиз и следственных действий.

А также киевская полиция просит всех, кто знал Шишова, рассказать о последних неделях его жизни, возможно, кому-то известно о нарушении его психоэмоционального состояния или угрозах в адрес мужчины.

Как пишет телеграм-канал «Белорусский дом в Украине», Виталий Шишов пропал 2 августа. Вышел в 9 утра из своего дома на пробежку и не вернулся. Связаться с Шишовым было невозможно, а телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Были вызваны кинологи с собаками, которые искали мужчину в лесу и не нашли. До 10 часов вечера в лесополосе работали волонтеры.

Отметим, организация, главой которой был Витай Шишов, как написано на их сайте, занимается помощью белорусам и «всем пострадавшим», которые были вынуждены уехать за рубеж.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов найден повешенным в киевском парке около его дома.
 
Новости дня
Новости общества
 
ФОТОФАКТ: Молодожены Евгений Шевчук и Ангелина Андрейковец медовый месяц проводят на уборочной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by