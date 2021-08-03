Главу «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова нашли мертвым в Киеве

Глава общественной организации «Белорусский дом на Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов найден повешенным в киевском парке около его дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который исчез вчера в Киеве, нашли сегодня в одном из киевских парков вблизи места его проживания», - говорит в сообщении полиция, отмечая, что личные вещи и мобильный телефон мужчины изъяты с места происшествия.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство») и будет проверять все версии (в том числе версию убийства, замаскированную под суицид). Сообщается, что полную картину произошедшего удастся установить после допроса свидетелей, просмотра записей с камер видеонаблюдения системы «Безопасный город», экспертиз и следственных действий.

А также киевская полиция просит всех, кто знал Шишова, рассказать о последних неделях его жизни, возможно, кому-то известно о нарушении его психоэмоционального состояния или угрозах в адрес мужчины.

Как пишет телеграм-канал «Белорусский дом в Украине», Виталий Шишов пропал 2 августа. Вышел в 9 утра из своего дома на пробежку и не вернулся. Связаться с Шишовым было невозможно, а телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Были вызваны кинологи с собаками, которые искали мужчину в лесу и не нашли. До 10 часов вечера в лесополосе работали волонтеры.